Dresden: Stadtrat setzt Bettelverbot durch

Nach unten treten – Sachsens Hauptstadt zeigt ihr wahres Gesicht

Schlimm genug, daß gerade in Sachsen der rechte Mob sich besonders ausbreiten darf, die Justiz als auch die Polizei oftmals einfach wegschaut. Kein Wunder, daß in Dresden eine Pegida sich dermaßen hartnäckig etablieren konnte. Somit darf man ebenso nicht in Erstaunen geraten, wenn „Saubermänner“ dafür sorgen, daß eine zunehmende Armut weniger sichtbar werden soll. Dresdens Stadtrat setzte kürzlich das Bettelverbot durch, hat das Betteln mit und von Kindern unter Strafe gestellt.

Was hierbei mit den Stimmen der beteiligten Parteien, der CDU, FDP, AfD und auch der SPD verordnet wurde, widerspricht jedweder sozialer Gerechtigkeit, verhöhnt die am Rand der Gesellschaft, denen oftmals das Betteln als letzte Überlebenschance dient. Diese Mehrheit des Stadtrats von Sachsens Hauptstadt zeigt somit ihr wahres Gesicht.

Bettellobby- und Change.org-Proteste blieben wirkungslos

Natürlich entstand im Vorfeld zu diesem Verbot genügend Widerstand, gleichwohl mit diesem Dresdner Stadtrat, der ein Kooperationsabkommen beschlossen hatte zwischen Linke, SPD, Grüne und den Piraten. Daß ausgerechnet die SPD bei jenem Bettelverbot ausscherte, spricht Bände, zeigt einmal mehr, welch „sozialen Verrat“ die älteste Partei Deutschlands ausübt.

Die Bettellobby verhinderte zwar das „Bettelverbot mit Hund“, Kinder finden ganz offensichtlich bei den betreffenden Parteien zum Verbotsbeschluß kein Gehör, konnte dennoch nicht genügend per Protest bewirken, genauso wie eine Change.org-Petition, die nicht einmal die 1.000 Stimmen erreichte. Auch ein Indiz dafür, daß in der Bevölkerung selbst viele sich lieber abwenden, anstatt beherzt die Not der Lage zu erkennen.

Eine derartige Politik begünstigt Ausgrenzung und Zunahme der Gewalt

Ob sich die beteiligten Parteien zu diesem Bettelverbot darüber auch im Klaren sind? Man muß es ihnen unterstellen, daß dem nicht so ist, bei der AfD ohnehin am ehesten, betrachtet man die bösartige, menschenverachtende Wortwahl bei etlichen Anlässen, die diese rechtsextreme Partei zum Besten gibt. Aber die anderen Parteien sind deshalb längst nicht entschuldigt.

Wer dermaßen verächtliche Gesetze ins Leben ruft, offenbart nicht nur Unmenschlichkeit selbst, sondern verkennt die Ursachen solcher Mißstände, an denen die Politik oftmals aktiv mitbeteiligt ist mit Blick auf den Arbeitsmarkt, Sozialabbau, Wohnungsnot und einer ohnehin zunehmenden Armut, eine friedliche Koexistenz ist somit mehr denn je gefährdet.

Heute Dresden, morgen andere Großstädte im Lande? Welche Maßnahmen per Gesetze und Verbote mögen einer solchen Politik noch einfallen, um Menschen auszugrenzen? Erinnerungen und Assoziationen an Silent Green glimmen auf. Wollen wir das wirklich zulassen? Ein weiter so in diese Richtung wäre äußerst fatal!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Soziales