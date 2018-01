Keine guten Karten gegen Mächte

Ganz vortrefflich argumentiert,

die Masse hat’s geschluckt,

völlig ungeniert

wurden Stühle geruckt.

So läuft das politische Geschäft

in jedem Land.

Egal welches System dies nachäfft,

schreibt’s an jede Wand.

Politik als Puffer vor dem Aufstand,

geschützt und gut situiert.

Manche bezweifeln diesen Aufwand,

doch am Ende wird stets pariert.

Wer jenes perfide Spiel durchschaut,

hat keine große Wahl.

Manchmal man besser abhaut,

lautlos, schnell und dabei legal.

Sich gegen Mächte zu stellen,

gleicht der Müh eines Sisyphos.

Das schildern etliche Quellen,

nennen Reiter und Roß.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte