Der schnelle Run aufs Geld

ist wirklich das,

was zählt in dieser Welt?

Nur so zum Spaß?

Erfolg um jeden Preis

wird stets angestrebt,

dient als Alibi der Fleiß?

Nur für den Sieg gelebt?

Und am Ende, wenn’s zu spät,

folgt Einsicht oder nicht,

da sich Moral und Ethik regt?

Die Wahrheit dringt ans Licht?

Manchmal in sich kehren,

sei hierbei angesagt.

Zieht daraus durchdachte Lehren,

weil das vergessene Gewissen nagt.

So viel Leid folgenschwer sich offenbart,

wenn wir es auch sehen wollen.

Die Erkenntnis aufglimmt, beinhart,

schien bereits zu lang verschollen.

Wir alle haben es in der Hand,

zu handeln möglichst schnell.

Nicht abseits stehen wir, doch am Rand

des Dunkels. Das Licht scheint grell.

Die Sterne und Planeten, das ganze All

schaut zu, wie wir uns schlagen

im Aufwärtsstreben, im leichtsinnigen Fall.

Nicht lange zögern, sondern jetzt wagen.

Laß uns weise nunmehr handeln,

ein Zurück ist eh schon lang zu spät,

nicht noch mehr die Erde verschandeln,

bevor sie einfach untergeht!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte