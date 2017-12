Birgit versuchte zu sterben,

zu sterben,

um es einmal zu erleben,

ihrem Idol

zu begegnen.

„Ich würde dafür sterben,

um ihn einmal zu sehen!“

Nun, Birgit würde

auch sterben,

um eine Ranch

in Texas zu erben,

um einen Diamantring

zu tragen,

um sich zu hüllen

in feinste Stofflagen,

um den Himalaya

zu besteigen,

um in einem

Konzert mitzugeigen,

um ein Zimmer

voll Schuhe zu besitzen,

um in einer Villa

am Pool zu sitzen,

um zeichnen zu können

wie Rembrandt,

um zu singen

wie Barbra Streisand,

um vom Eifelturm

zu spucken,

um in einem Schloß

zu spuken,

um Kleopatras

Nase zu haben,

um sich ein Leben lang

an exotischen Speisen zu laben,

um ihren Namen

in Geschichtsbüchern zu lesen,

um alt zu werden,

ohne je krank gewesen,

dafür würde sie sterben,

und noch weitaus mehr

wollte sie erleben,

wenn sie nur nicht immer

dafür vorher sterben wollen würde.

Nafia

Kategorie: Gedichte