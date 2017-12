Chemiegiganten dürfen weiterhin Menschenleben gefährden

Lauren Wassers Leidensweg mit Toxischem Schocksyndrom

Der chemischen Verbindungen, die Mensch sich erdacht und eigener Spezies tagtäglich zumutet, gibt es stets neue, wobei in erster Linie der Profit im Visier einer chemischen Industrie. Genau deshalb wird dermaßen rücksichtslos gehandelt, ganze Rechts-abteilungen jedwede Schadensklagen abschmettern, selbst die Gesetzgebung etliche Lücken aufweist, die sich jene windige Praxis zu Nutzen macht.

Lauren Wassers Leidensweg mit dem Toxischen Schocksyndrom (TSS), ein Tampon kostete sie fast das Leben, betrifft zwar statistisch einen Menschen auf 100.000, aber selbst dies darf niemals ein Argument sein, jenes Martyrium seitens der Chemiegiganten in Kauf zu nehmen.

Vom erfolgreichen Model zum Opfer der Binde Kotex von Kimberly-Clark

Ein simples Tampon verantwortlich für die Folgekrankheiten, die das erfolgreiche Model Lauren Wasser erlitt? Man mag es kaum glauben, aber die Firma Kimberly-Clark scheint kein Interesse daran zu haben, einsichtig das Tampon vom Markt zu nehmen.

Nachdem die damals 24-Jährige gerade so dem Tod von der Schippe springen konnte, vor der festgestellten Diagnose des Toxischen Schocksyndroms erlitt sie nach hohem Fieber schließlich einen Herzinfarkt, eine Lungenentzündung bishin zu Nierenversagen. Danach erfolgte der erschreckende Befund, sie wurde in ein medizinisch induziertes Koma versetzt, es wurden mehrere Bluttransfusionen durchgeführt, am Ende mußten die Ärzte ihr das rechte Bein ambutieren sowie drei Zehen an ihrem linken Fuß.

Inzwischen steht die Ambutation ihres zweiten Beines bevor, läßt sich der Eingriff nicht vermeiden, um ihr Leben zu retten. Es versteht sich von selbst, daß die Betroffene sich an die Öffentlichkeit wendet, vor allem andere Frauen eindringlich warnt, gefahrlose Tampons fordert.

Wer stoppt eine derartig verantwortungslose chemische Industrie?

Im Grunde genommen haben wir alle selbst dies in der Hand, indem wir die gewählte Politik auffordern, mit entsprechenden Gesetzen sie letztlich zu zwingen. Bekanntlich beißt man nicht die Hand, die einen füttert. Der Einfluß und somit das Diktat der Chemiegiganten spielt wohl doch eine größere Rolle als ein betroffenes Menschenleben. Wir erleben es doch auch bei den Tricksereien der Zutatenlisten in Lebensmitteln.

Das scheint die Lebensmittelindustrie kaum zu berühren, geschweige denn ernsthaft betroffene Verbraucher schützen zu wollen. Nur mit entsprechendem gesetzlichen Druck funktioniert es eher. Welch dramatisch traurige Erkenntnis. Man könnte auch schlichtweg behaupten, daß eine gewisse kriminelle Einstellung mitschwingt.

Mutter Erde hat genügend Antworten parat, inwieweit natürliche Kreisläufe ein sinnvolles Miteinander rechtfertigen. Nur der Mensch scheint sich seiner Rolle nicht mehr bewußt zu sein, deshalb zerstört er sie bedenkenlos, um dies auch noch als Fortschritt zu bezeichnen.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gesundheit