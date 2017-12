Bundestag: Zur 5. Sitzung Diätenerhöhung und AfD-Gewaltphantasien

Viel Tohuwabohu im Plenum sorgt für Ablenkung

Die Abgeordneten, 709 an der Zahl, des 19. Deutschen Bundestags wollen ordentlich bezahlt werden. Seit 111 Jahren mittels den Diäten hierzulande, auch Abgeordneten-entschädigung genannt. Für was wohl? Ein Lohn ihrer Arbeit, von dessen selbstverständlich beschlossener Erhöhung der normale, hart arbeitende Angestellte nur träumen darf, Managergehälter in Chefetagen der Privatwirtschaft mal ausgeklammert?

Zur 5. Sitzung des Bundestages beschließt eine deutliche Mehrheit von 505 Stimmen für die Diätenerhöhung, während an diesem Tag die AfD ihre Gewaltphantasien zum Besten gibt, was nicht verwunderlich sein sollte, schließlich gehört dies wohl zum guten Ton von Rassisten und Rechtsradikalen. Nur viel Tohuwabohu im Plenum, die für Ablenkung sorgen soll oder doch eher konkretes aus Berlin?

Bundeswehrmission ein Herumgeeiere – AfD auf Grenzsicherungskurs

Wie man es dreht und wendet, auch die Bundespolitik hat keine moderate Antworten, die Intervention der Linken per Entwicklungshilfe einen Bedarf zu fordern genauso wenig. Es sollte doch bekannt sein, welche Fehleinschätzung bisherige Entwicklungshilfe besonders in Afrika hervorruft, die dort herrschende Klientel eher vorwärtsbringt, während die Bevölkerung vor Ort das Nachsehen hat, Volker Seitz bemüht sich seit Jahren um entsprechende Aufklärung.

Dennoch muß man der Linken-Abegordneten Christine Buchholz natürlich zustimmen, daß ihre Kritik berechtigt ist, Frieden eben nicht durch einen Militäreinsatz geschaffen wird, Unamid beseitige keine Ursachen ethnischer Konflikte. Besser wäre humanitäre Hilfe seitens der Bundeswehr.

Schnell zeigt sich im Laufe der Debatte, wohin der Wind weht. Das Parlament bemüht sich um eine sachliche Auseinandersetzung, welches durch die Sprache der AfD stets untergraben wird, von unsinnigen Anträgen mal ganz abgesehen, wie z. B. deren Antrag zu Grenzkontrollen. Zuvor meint Frau von Storch, linksextreme Gewalt anmahnen zu müssen, das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ würde zur Bekämpfung der AfD mißbraucht. Falsch. Die AfD fördert mit ihrer politischen Ausrichtung den Rechtsextremismus und daraus folgenden rechten Terror.

„Offene Grenzen und ein funktionierender Sozialstaat schließen sich einander irgendwann aus“, meint Herr Gauland zum Besten geben zu müssen, „Menschen können illegal sein“, Grenzen seien zu sichern, gegebenenfalls durch Auf- und Ausbau von Bundesbereitschaftskräften“. Solch Antrag war zu erwarten. Entsprechende Absagen folgten, die Grünen-Abgeordnete, Luise Amtsberg, kontert, wenn man über Rechtsbrüche rede, warum die AfD nicht erwähne, der eigentliche Bruch habe mit ihrem Bruder im Geiste in Ungarn, Victor Urban, stattgefunden, die Verantwortung höre nicht an den Grenzen auf, dort begänne sie erst.

Diätenerhöhung – ein leises Zugeständnis für welche Rechtfertigung?

Es hat wenig mit Neid zu tun, wenn Menschen mittels Hartz-IV-Rassismus an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, obendrein manch Klientel dortigst unsinnigerweise ausgerechnet eine neoliberal-rassistische AfD wählt, um ihre Proteste zu artikulieren, wähernd ein aufgeblähter Bundestag sich eine automatisierte Diätenerhöhung gönnt.

Vor drei Jahren bezogen Bundestagsmandatsträger knapp 1.000 Euro weniger. Übertragen Sie das mal beim normalen Arbeitnehmer, dieser würde beim Chef eine derartige Lohnerhöhung einfordern. Aber Bundestagsabgeordnete dürfen das, inzwischen völlig legal, obwohl zurecht der Bund der Steuerzahler (BdSt) dies scharf kritisiert, als „heimliche Diätenerhöhung“ entlarvt, die alles andere als transparent vonstatten gehe.

Lotar Martin Kamm

