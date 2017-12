Und wenn ich dein Gesicht lache,

so wie du,

oder wenigstens Faxen grinse,-

nie wärst du ich.

Und wenn ich dein Weinen atme,

so wie du,

oder wenigstens Tränen verschenke,-

nie bist du ich.

Und wenn ich deinen Geist spüre,

so wie du,

oder wenigstens an Kälte erfriere,-

nie bin ich dich.

Und wenn ich deine Seele spiele,

so wie du,

oder wenigstens Heimat erhoffe,-

nie wäre ich dein.

Und wenn ich dein Dasein anstrebe,

so wie du,

oder wenigstens an Leben zehre,

nie kannst du, so verloren, finden.

Nafia

