Kazimierz und Andrej

Ich erinnere mich,

Kazimierz,

als wäre es gestern gewesen.

Deine Unsicherheit

in der Freiheit

war selbst

hunderte Kilometer

entfernt deiner Heimat

in unserer Küche zu spüren.

Wir boten dir Offenheit an,

manchmal griffst du danach

wie ein Ertrinkender,

manchmal schrecktest

du zurück,

oft, das weiß ich,

hieltest du uns

für irr.

In den letzten Tagen

denke ich verstärkt an dich,

an Andrej, deinen Freund.

Ihr brachtet immer

Geschenke aus Polen mit,

Bücher, Platten und einmal

sogar einen kleinen Baum.

Ihr brachtet auch

Hoffnung mit,

den Wunsch nach

Akzeptanz eurer Liebe,

die Utopie, daß Toleranz

euer Polen

den ersehnten Fortschritt

bringe.

Andrej starb!

Kazimierz starb!

Ihr wart beide

noch jung an Jahren.

Die Todesumstände -,

ach, ich will jetzt

nichts mehr sagen!

Ich erinnere mich, Kazimierz!

Ich erinnere mich, Andrej!

Ihr wart für uns

die Gesichter

des modernen Polens!

Ich wünsche mir so sehr,

die Unsicherheit

von Freiheit

hat in eurer Heimat

keinen Bestand.

Erinnert ihr euch?

Wir waren Europa,

wir waren gemeinsam

in Sicherheit.

Nafia

