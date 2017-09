Graue Wolken

Hast du schon einmal über ein Chamäleon nachgedacht?

Du meinst, ob ich eins gesehen habe?

Dann hätte ich gefragt, hast du schon mal ein Chamäleon gesehen?

Ich verstehe nicht, was deine Frage soll?

Jetzt fängt es an zu regnen!

Das habe ich mir gedacht!

Du denkst über Regen nach, aber nicht über Chamäleons?

Bei den grauen Wolken ist es doch kein Wunder, an Regen zu denken!

Grau animiert dich zum Denken?

Bei grauen Regenwolken denkt man automatisch an Regen!

Bei grauen Regenwolken denkst du Regen und bei Chamäleons?

Was hast du ständig mit diesen Chamäleons?

Denkst du bei grauen Chamäleons auch an Regen?

Graue Chamäleons? Okay, weißt du was, da denke ich an Steine.

Du denkst also an graue Steine, wenn du an Chamäleons denkst?

Ich denke, Chamäleons tarnen sich grau in der Nähe von Steinen.

Du denkst also doch über Chamäleons nach?

Jetzt im Augenblick, ja!

Im Augenblick regnet es, und du denkst über Chamäleons nach?

Über was soll ich sonst nachdenken?

Über dein Karma, Leon! Über dein graues tristes Karma, Leon!

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Kurzgeschichten