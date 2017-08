Im Kreislauf der Leere

Habe die Ehre,

liebe Leute,

gestern als auch morgen

ist heute

gähnende Leere.

An was sich Mann

bloß verzehre

und Frau erst kann?

Fragt nicht so naiv,

genug Opfer sich ergeben,

narzißtisch vorm Stativ –

so geschehen im Leben.

Drum schaut gelassen

ohne jedwede Bedenken,

erhebet die Kaffeetassen.

Köpfe sich umdrehen,

wenn gaffend die Menge tobt.

Was wird dabei geschehen,

wenn man sie obendrein lobt?

Habe die Ehre,

tobende Meute,

es gibt keine Zeiten,

außer daß heute

vergangenes wiederkehre.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte