Prüde, oder was?

Wer kennt die,

die von nebenan?

Was, du kennst

die Nachbarn nicht?

Ach, die doch nicht.

Ich mein die,

die am Tisch

vor der Theke sitzt.

Den heißen Feger,

die den Cappuccino

schlürft?

Wo guckst du denn

hin?

Die vorne

an der Theke,

wo ist die denn hin?

Sah die auch so

umwerfend aus?

Mensch, du mit

deinem ewigen

Sexappealblick.

Klaus, der nur

auf Naive steht!

Hannes, laß ihn,

das ist doch nicht

verkehrt!

Saß der sexy Feger

vorhin auch schon da?

Hannes, sei still,

sie kommt zurück,

was für ein Glück!

Na, du Flotte,

dreh dich mal um,

hier sitzen

drei Mann

alleine rum.

„Ah, so ein Zufall,

ist das denn möglich!

Oben im Studio

kein Hannes Haber

in der Kartei,

von wegen Fitness

nach der Arbeit,

von sieben

bis halb neun.

Kam mir schon

am Samstag

in der Disco

komisch vor,

keine Muckis,

nur nen Prügel

vor dem Tor.“

Nafia

