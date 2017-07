Aldi: Keine Plastik- und Papiertüten mehr

Das Ende der Einwegtüten – ein dringend notwendiger Schritt

Gute Nachrichten darf man eher selten lesen, zumal deren Anlässe meist weniger vorhanden, überschattet werden von tragischen Ereignissen, an denen zum größten Teil Mensch beteiligt. Um so erfreulicher, wenn Discounter mit gutem Beispiel vorangehen wie jüngst Aldi, welches zu Beginn des nächsten Jahres Plastiktüten abschaffen will, gar bis Ende des Jahres sämtliche Einwegtüten, somit ebenso Papiertüten.

Eine gute und wichtige Entscheidung, wenn schon Verbraucher nicht allumfassender bisherig Einsicht zeigten, der Umwelt und somit Mutter Erde zuliebe. Da wünscht man sich, daß auch andere Discounter und Geschäfte dieser Erkenntnis folgen mögen, diesen dringend notwendigen Schritt nachahmen.

Das Aus nach 57 Jahren – optimistische Prognosen viel zu verfrüht

Selbst wenn von der ersten Plastiktüte, die das Kaufhaus Horten in Neuss seinen Kunden anbot, bis zur letzten Plastiktüte im Jahre 2018 bald 57 Jahre lang die Umwelt erheblich belastet, nunmehr wenigstens jenes Kaufverhalten seitens Aldi ein jähes Ende findet, liegt noch ein gutes Stück Überzeugungsarbeit vor uns. Schließlich müssen nicht nur hierzulande andere Unternehmen dieser umweltfreundlicheren Entscheidung folgen, sondern europa- und weltweit.

Insofern sind optimistische Prognosen viel zu verfrüht, genügt die derzeitige Freude keineswegs. Selbst wenn der Plastiktütenverbrauch der Deutschen inzwischen rapide sank, darf weder von einer Entwarnung gesprochen werden noch von einer schnell wirkenden Nachahmung in anderen Ländern. Obwohl Deutschland in einigen Bereichen den Umweltschutz vehementer umsetzt, bereitet dessen weltweite Mißachtung weiterhin große Sorgen, bestimmen Profite letztlich den dramatischen Kurs.

Papiertüten waren noch nie eine bessere Lösung

Die über hundert Jahre zuvor von Gumpert Bodenheim industriell entwickelte Papiertüte (1853) fand schnell ihre Abnehmer bei Einkäufen. Wer kennt sie nicht in US-amerikanischen Filmen, übergroß mit Lebensmitteln gefüllt, oftmals reißend, ein williges Mißgeschick zum Kennenlernen. Ihre enormen Energiekosten bei der Herstellung sind dennoch keine Alternative zur Plastiktüte.

Warum nicht die gute alte Tasche mitnehmen? Ganz davon abgesehen, daß heute in Ballungscentren, auf der grünen Wiese ohnehin die Klappbox im Kofferraum des Autos schlummert, um per Einkaufswagen die Ware dorthin zu karren. Aldi sei Dank könnte endlich jene unbedachte Gewohnheit, per Plastik- oder Papiertüte einzukaufen, ein Ende finden. Unserer Umwelt zuliebe.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Umwelt