Schon wieder diese braune Brut

„Hinein ins Vergnügen,

bloß keinerlei Scheu,

stets dabei sein,

selbst wenn sie noch so rügen,

ihr bleibt loyal und treu,

wir sind bestimmt nicht allein.“

Blaune Kameraden kommen zusammen,

aus braun und blau wird blaun,

welch einfache Kombination.

Gezielt Fahnen in den Boden rammen,

selbstgefällig sich auf die Schultern hau’n,

das ist deren Intention.

„Sieg heil, fürwahr Euch allesamt,

laßt uns die linken Ratten klatschen,

sie verjagen aus dem Reich.

Sie uns schon zu lang verdammt,

och ihr dahinten, hört auf zu quatschen,

ich komm zum Punkt zugleich!“

Da steht er nun, der blaune Oberrecke,

angestarrt von erstaunten Visagen,

kaum einer weiß, was der wohl will.

Stumm verharrt die Horde auf ihrem Flecke,

manch einer von neulich in Bandagen,

da ertönt ein Aufschrei ganz schrill:

„Merkt Euch allesamt für immer,

der Feind will uns nur noch schaden,

wir aber zeigen ihm all uns’ren Mut.

Den sollt ihr beweisen, kein Gewimmer.

Mögen sie davonkriechen wie die Maden,

Hauptsache Ihr macht Eure Sache gut!“

Mit breitem Grinsen die Arme erhoben

wie einst in Hitlers Zeiten,

fühlt die Schar sich ungemein stark.

Ihr Chef dort droben,

den sieht man schon vom Weiten,

manch einer ’ne versteckte Träne verbarg.

Versammlungen dieser Art finden wieder statt,

unsere Demokratie noch nicht eingreift,

obwohl extremer rechter Terror naht.

Paßt auf, sonst machen solche Horden alles platt,

jener blaune Haß auf Rücksicht pfeift,

um unser Land, Europa wäre es allzu schad!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte