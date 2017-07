Hartz IV: Bundespolitik läßt Betroffene im Stich

Neben alltäglicher Hetze folgen immer mehr Bedrohungen

Behörden haben durchaus etwas Bevormundendes, durch deren Flure weht ein Wind von Autoritätsgehabe, wer nicht über genügend Selbstbewußtsein verfügt, kann schnell straucheln, widerstandslos einiges mit sich machen lassen. Das wird von manchen Mitarbeitern der Jobcenter gern ausgenutzt.

Wer kennt ihn nicht, den Film „Die Welle“, das deutsche sozialpolitische Filmdrama, welches Dennis Gansel in Anlehnung aufs kalifornische Experimet „The Third Wave“ (1967) entstand. Die Essenz des Films: Ein pädagogischer Selbstversuch in einer Schule entwickelt sich zur „Welle“, die ganz ähnliche Strukturen aufweist wie im damaligen Hitler-Deutschland. Zurück zum Hartz-IV-Sozialrassismus, dessen Parallele kaum zu übersehen. Die Bundespolitik läßt Betroffene einfach im Stich, neben alltäglicher Hetze folgen immer mehr Bedrohungen.

Jugendliche ab 15 raus aus der Schule und rein ins Berufsleben?

Jobcenter erlauben sich frechweg, 15-jährige Jugendliche in Bedarfsgemeinschaften schriftlich aufzufordern, sie mögen sich einen Arbeitsplatz suchen oder eine Berufsausbildungsstätte, anstatt weiterführende Schulen zu besuchen. Inwiefern ist hierbei das Gebot der Bildungschancen für alle noch gegeben, wenn diese Behörden sich derartige Bevormundungen erlauben?

Ein Skandal sondergleichen, während die Bundespolitik einfach weiterhin lieber schweigt. Das kennt man doch längst, denken wir an die unfaßbar stillschweigende Duldung von einer Sanktionspraxis, die gar das Existenzminimum untergräbt. Besonders Raffinierte behaupten gar, daß Hartz IV noch längst keines sei. Klar doch, die Vermehrung von Leid kann stets gefördert werden, darin haben Herrschaften genügend Übung seit tausenden von Jahren.

Gesetz zur Online-Überwachung auch von Hartz-IV-Beziehern auf dem Weg?

Kurz vor dem Ende der Legislaturperiode ersann unter Ausschluß der Öffentlichkeit die Große Koalition die Möglichkeit eines Gesetzentwurfes, in dem Online-Durchsuchung und Quellen-Telekommunikationsüberwachung im Strafverfahren angewandt werden dürfe, welches sechs Menschenrechtsorganisationen zurecht anmahnten. Insofern ebenso Hartz-IV-Bezieher ausgeschnüffelt werden können?

Was eigentlich gegen „mittelschwere Kriminalität“ angedacht, entpuppt sich somit als Instrument einer Online-Überwachung von Hartz-IV-Beziehern? Verwundern sollten derartige Erwägungen keineswegs, einer Bundespolitik, die dermaßen kaltschnäuzig Menschen erst recht per Hartz-IV-Gesetze an den Rand der Gesellschaft drängt, dies obendrein als Erfolg feiert, sollte man noch etliche andere Gängelungen zutrauen, wobei Grundrechte mißachtet werden. Mit freundlicher Unterstützung seitens der erschafften Behörden, wo weiterhin teilweise Willkür herrscht.

Mit Blick zur bevorstehenden Bundestagswahl darf sich dann ein wiederkehrendes schwarz-gelbes Regierungsbündnis erfreuen, und es schaut sehr danach aus, seinen neoliberalen Kurs gestärkt fortzusetzen, in dem Hartz-IV-Betroffene ohnehin als Schmarotzer gelten.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Soziales