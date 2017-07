In Erinnerung an…

Keinen Augenblick

vermißt ich dich, oh Punkmusik,

begleitetest mich ein janzes Stück,

vor bald vier Jahrzehnten.

Was manche dabei herbeisehnten,

mag immerdar verweilen,

selbst hier in jenen Zeilen.

Ob The Ramones, The Clash

oder die Sex Pistoles, 999,

war alles keen Trash,

vielmehr musikalisch richtig fein.

Die Tanzfläche teils leegefegt

per zur Schau gezeigter Gewalt,

man sich heftigst bewegt,

manch Song stimmlich beschallt.

Musik verführte die Jugend zum Protest,

schließlich die Alten sie jenuch jehetzt,

so daß zu guter Letzt es gern mal fetzt,

damals bis heute im Jetzt.

Bisweilen geschah’s in gewissen Bahnen,

konnte man manches noch erahnen,

was den gezielten Widerstand suchte.

Der ein oder andere dennoch fluchte.

Die Zeichen der Zeit waren nicht zu übersehen,

obwohl Freaks bereits zuvor widersprachen.

Trotzdem ließ die ignorante Welt vieles geschehen,

hatten etliche so gar nichts zu lachen.

Jugend mußte dazu ihren Ausdruck verleihen,

sich finden im aufkommenden Konsum,

konnte somit nicht all den Reichtum verzeihen,

den vorgegaukelten, verlogenen Ruhm.

Jeden Augenblick, ganz ohne Trick,

lieb ich weiterhin dich, oh Punkmusik.

Gibst mir immer noch diesen Kick

wie vor vier Jahrzehnten.

Manch Nächte sich bis zum Morgen dehnten,

sie mag niemals von dannen eilen,

bis heute in jenen Zeilen.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte