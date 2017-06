Syrien-Krieg: Trumps USA drohen unverblümt Assad

Eine mögliche Kettenreaktion könnte fatale Folgen haben

Nachdem bereits zweimal Baschar al-Assad nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, daß dessen Truppen an den beiden Giftgasangriffen vor allem gegen Zivilisten beteiligt waren, warnen die USA nunmehr, der Präsident würde einen hohen Preis bezahlen, sollte es zu einem dritten Giftgasangriff kommen.

Beste Voraussetzung ein derartiges Szenarium zu initiieren, wenn Assad erneut dabei unbeteiligt wäre, Hauptsache es finden sich entsprechende Gründe, militärisch wirkungsvoller einzugreifen, am Ende den rechtmäßig gewählten Präsidenten umzubringen. Jedoch könnte eine mögliche Kettenreaktion fatale Folgen haben, schließlich werden Russland und der Iran nicht seelenruhig die Amis gewähren lassen.

Europa hilflos zwischen den Fronten so wie der Rest der Welt?

Jahrzehntelang beschäftigte uns der Kalte Krieg, wobei die Welt 1962 bei der Kuba-Krise den Atem anhielt vor einer möglichen atomaren Auseinandersetzung zwischen den beiden Supermächten. Chruschtschow und Kennedy konnten sich im letzten Moment einigen.

Ob angesichts sich zuspitzender Bedrohungen, denken wir an den Ukraine-Krieg und vor allem an den Syrien-Krieg, die beiden derzeitigen Präsidenten Putin und Trump sich ebenso verhalten werden, darf man anzweifeln. Der eine glänzt durch cholerische Besserwisserei mit narzißtischen Schwächen, der andere zieht seine kalkuliert kühle Linie durch, die gleichwohl trügerisch etliche Fragen aufwirft, denken wir an dessen stille Duldung nationalistisch-europäischer Strömungen, offensichtliche Sympathien für Marine Le Pen oder Viktor Orbán bis hin zu Nigel Farage. Die Destabilisierung Euopas kann Putin somit nur recht und billig sein.

Nach der Generalpobe folgt der eigentliche Krieg der USA gen Syrien? Und der Rest der Welt gerät genauso wie Europa hilflos zwischen die Fronten der beiden Supermächte? Jenes Worst-Case-Szenario wird immer wahrscheinlicher, zumal von Entspannung keine Rede sein kann, nach dem Abschuß eines syrischen Kampfjets hatte Russland bereits den USA gedroht, Flugzeuge der US-geführten Koalition als Ziele ins Visier zu nehmen, wenn diese westlich des Flusses Euphrat fliegen.

Aller schrecklichen Dinge sind drei

Ob Assad oder eher andere Mächte letztendlich verantwortlich für die beiden Giftgasangriffe waren, die Zivilbevölkerung erlitt durch sie schreckliches Leid. Nur zu verständlich, daß die Welt nicht tatenlos zuschauen darf, wenn solche Verbrechen geschehen.

Trotzdem eröffnen sich nunmehr gezielte Optionen für die USA, deutlicher in den Syrien-Krieg eingreifen zu können. Allein die Drohung und Behauptung, Assad würde einen dritten Giftgasangriff vorbereiten, sollte nachdenklich stimmen. Was hätte er davon, zumal dadurch dieser Krieg wesentlich mehr eskaliert? Insofern darf man schon die Frage in den Raum stellen, ob da jemand gezielt nachhilft! Dieser jemand scheint ein sehr großes Interesse an einer solchen Konfrontation zu haben.

Lotar Martin Kamm

