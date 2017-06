Sie halten sich an den Händen,

in ihren Gesichtern eine leichte Röte.

Man sah von Ferne, sie sind verliebt,

ihre Blicke ein wenig unsicher

nach rechts und links schwenkend.

Die Uferpromenade ist brechend voll,

überall Menschen, in den Straßencafés

ist kein freier Sitzplatz zu sehen.

Er schiebt den Buggy stolz vor sich her,

ein Kleinkind turnt an der Hand der Mutter.

Die Uferpromenade ist in dieser Jahreszeit

nur mit Mühe ohne Rempler zu begehen.

Ihre Blicke wandern Richtung Ufer des Sees,

Richtung der vielen überfüllten Straßencafés.

Auf der Terrasse der Eisdiele genügend Platz

für den Buggy und die kleine Familie.

Hinter ihnen mit leicht genervten Blicken,

drei Jugendliche, ein Mädchen, zwei Jungs.

Sie hören durch das ständige Gemurmel

der vielen Spaziergänger, ihrer Sprößlinge

nörgelnde Sprüche, wie ätzend dies hier sei.

Nirgends ein freier Tisch auf den Seeterrassen,

langes Anstehen beim italienischen Eisverkäufer,

zufriedene Gesichter blicken auf den See.

Sie greifen nach ihren Händen, langsam,

automatisch, ein kurzer liebevoller Blick,

es ist nicht einfach, mit einem Krückstock

durch sich ständig bewegende Menschen zu gehen

und gleichzeitig nach einem Sitzplatz zu sehen.

Da bleiben sie einfach stehen, blicken sich an.

Tags darauf ein Photo in der Zeitung mit der Überschrift:

Auf der Promenade küßt sich ein altes Ehepaar,

um sie herum ein Kreis von Menschen, bewegungslos, still.

Nafia

