Ich habe heute,

es gibt keinen Grund,

keinen Geburtstag,

keine Hochzeit,

kein Muttertag,

den zu vergessen,

ziemt sich für

viele nicht,

kein Muttertag also,

keine Prüfung bestanden,

kein liebes Wort

an jemanden gerichtet,

den Teller nicht

leergegessen,

quatsch, das Essen

auf dem Teller,

an niemanden

ein Küßchen verteilt,

nicht mal an

den Kater,

kein Valentinstag,

kein Tag, der in

irgendeiner Weise

den Hauch

eines zu feiernden

Tages sein

würde können,

auch an die

Katze nicht,

kein Vatertag

ist heute,

sollte er

gefeiert werden,

ein Tag,

der allen Tagen

entspricht,

ein Herz geschenkt

bekommen,

zwei Herzen

geschenkt bekommen,

nein, es sind drei,

das angeknabberte

Kleeblatt,

den Schattenwurf

des angeknabberten

Kleeblattes,

und das Herz

der Phantasie.

Nafia

Kategorie: Gedichte