Humpty-Trumptys narzisstischen Entgleisungen

Wer ist der dollste im janzen Land?

Im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten treiben sich ohnehin manch lustige, brutale, psychopathische und etliche anderen Gesellen umher, die somit das gesellschaftliche Miteinander tagtäglich gefährden. Die US-Amerikaner kennen seit der Gründung ihres Staates nichts anderes, der historische Verlauf bestätigt diesen Werdegang, während der Rest der Welt somit erstaunt gen jene Nation blickt.

Gemischte Gefühle irritieren deren Kritiker, während Unbekümmerte mutig die Neue Welt aufsuchen, um entweder sie zu bereisen oder ihr Glück dortigst zu suchen. Der Mär vom Tellerwäscher zum Millionär verfallen weiterhin Sorglose, ohne sich ihres Verstandes zu bedienen. Mit ein wenig Scharfsinnigkeit sollte man herausfinden, in wie weit Klatsch und Tratsch sich zur Hochstapelei sehr gern gesellt, vermögen dann Storyteller in den höchsten Tönen ihre Glanzleistungen zum Besten geben zu können.

Kein geringerer als jener Humpty-Trumpty wird per weitläufigen Vorschußlorbeeren beschenkt, seine landes- und weltweiten Anhänger vertrauen ihm ohne jede Vorbehalte, schließlich reicht ihnen sein Motto „America First“ zusammen mit markigen Sprüchen, die dieser obendrein im simplen Twittergehabe in den Äther schickt.

Es heißt daher seit neuem nicht God save America, sondern Humpty-Trumpty will do it. Really? Erste ernüchternde Mißerfolge gelangen an die Oberfläche, manch ein Fan erwacht aus seinem Dornröschenschlaf, ob nicht doch jener neue Präsident erheblich über die Stränge geschlagen habe. Mit seinem Geplapper beim Lawrow-Besuch im Weißen Haus dringen äußerst sensible Geheimdienstinfos nach draußen, die Humpty-Trumpty besser für sich behalten hätte.

Aber was soll’s, last but not least zählt doch viel eher die Wirkung seiner glänzenden Erscheinung, übrigens ein sicheres Indiz für narzißtische Geltungssucht. Die gilt es insofern, als ersten Mann im Staat nunmehr auszuleben. Wer ist der dollste im janzen Land? Humpty-Trumpty suhlt sich in seiner Schand. Wie lang vermögen seine engsten Vertrauten und Fans dies noch durchzuhalten?

Nicht doch, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten läßt man ihn zunächst gewähren, Hauptsache viel Publicity, eine Schlagzeile jagt die nächste, ausgerechnet wo doch gerade er die Medien anpöbelt und verachtet. In etwa ein gezielter Trick? Soviel Verstand sollte man diesem Blender eher nicht zutrauen, Hochstapler stolpern irgendwann über ihr eigenes Lügenkonstrukt wie allgemein bekannt.

Lotar Martin Kamm

