Rattenfänger erneut unterwegs

Zwischen den Zeilen

eilen und verweilen,

dabei heftig austeilen.

Opfer hängen an Seilen.

Von wegen nur Strategen

sich freundlichst regen,

um per vorgetäuschtem Segen

euch zu bewahren, dabei anderes hegen.

Die Wirklichkeit trügerisches offenbart,

mal wieder Masse sich um sie schart,

wenn welche brüllen knallhart,

erneut Patriotismus sich mit Nationalismus paart.

Ihr fallt drauf rein, auf eure dreisten Demagogen,

die nur zum Schein euch nett gewogen.

Massen wie damals durch die Straßen zogen,

deren simple Parolen wie eh und je verlogen.

Hauptsache Sand in die Augen Fragender gestreut,

selbst offensichtliche Lügen jedweden Haß erfreut.

Am Ende all des Leids manch Glockengeläut,

neuentflammter Rechtsradikalismus gar nichts bereut!

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte