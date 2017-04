Europa Spielball übellauniger Versager in der Politik

Satirischer Rückblick…

Das ist wohl ein starkes Stück. Zumal Chancen allemal vorhanden waren, nun gilt wohl, den Schaden möglichst begrenzt zu bewahren. Unter Kohl, nach deutscher Wiedervereinigung, die EU nochmals prosaisch zusammenrückte, bei all der vielen Enteignung so mancher erfreut entzückte, glaubte man im Kern an ein gesundes Europa. Jedoch ward schnell klar, welch Übel dabei real geschah.

Weltpolitik steht keinesfalls außen vor, läßt sich nun mal nicht einfach so verbannen, klopft vehement ans europäische Tor. Jagt sie von dannen, muß es lauten, und zwar jene Versager in der Politik, die einfach zuschauten, die schickten Flüchtende zurück. Europas Bewährungsprobe am Scheideweg alter Strukturen verweilt, da heißt’s handeln, es eilt, nicht weiterhin den Humanismus verschandeln!

Doch sind sie och bereit, beim Weichzeichnen der Wirklichkeit? Zweifel kommen auf allemal, was führt uns aus diesem Tränental? Mit Blick zur Frankreichwahl, welches dem Rechtsradikalismus ein klares Nein signalisiert, ist zunächst was passiert. Manch Schuft kein Schaffer, dennoch überall jene lästigen Gaffer?

Gefangen im Sisyphos-Effekt, obwohl Wege aus der Misere allenthalben vorhanden? Gute Ideen verreckt, weil Politik will nicht beim Volke landen? Bereits im Nationalismus wühlt? Weißt du wie es sich anfühlt, deutsch zu sein? Nein? Dann denk mal über diesen Wahnsinn nach, jene bescheuert unnötige Schmach!

Welch Schande – hinweg mit dieser Bande! Wenn es doch so simpel wär, stattdessen globen einige so manche Mär, sind janz verrückt und entzückt, denkt man an den Nordkorea-Konflikt: Von Deeskalation keine Spur. Was machen dort die Verantwortlichen nur? Allianzen, Bündnisse und fragliche Konstellationen wollen scheinbar niemand schonen.

Erinnerungen werden wach, mit Blick über dem See. Ach, nicht jefunden nen Glücksklee? Dat tut weh. Ham se dir nich den roten Teppich ausgerollt? Stattdessen sind gar jute Chancen davonjetrollt? Keen Grund zu Drogen zu greifen, damit wollen sie dir och nur einseifen. Tablettensucht wird unterschätzt, dennoch einfach weiter gehetzt.

Das ist kein alter Krempel, sondern ein uffjesetzter Stempel, den sie dir verpassen, sie selbst dabei nonchalant im Reichtum prassen. Woran das wohl lag? Verhält sich genauso im Bundestag: Politik ohne Anstand und Moral. Nix heiliger Gral, vielmehr Lug und Trug so weit das Auge reicht. Das funzt so leicht!

Jetzt weißt du Bescheid. Bist du bereit? Globst etwa an die Rückkehr der Weisheit, die schon lang abhanden gekommen ist? So ein Mist, Mensch braucht noch viel mehr Not, um endlich aufzuwachen, manch eener dadurch tot, bevor sämtliche Sinne nen Sturm entfachen, der eines bewirken soll, ohne zuviel Groll: Frieden schaffen, nicht nur ohne Waffen, sondern mit gelebter Nächstenliebe.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Satire