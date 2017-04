„Che bella cosa una giornata di sole,

n’aria serena doppo na tempesta!“

Wie schön ist ein sonniger Tag,

die klare Luft nach einem Sturm!

Was bin ich für ein Glückspilz!

Lebensversicherungen abgeschlossen.

Vier auf einen Streich!

Ich könnt die Welt umarmen.

Geht das nicht ein bißchen lauter!

Lautstärke bis Anschlag!

„Il sole mio, sta in fronte a te!“

Oh, meine Sonne, strahlt von dir!

„Liebling, heut Abend gehen wir aus.

Keine Pizza, ein Festtagsschmaus!

Okay, ich dreh leiser!“

Paß doch auf, du Blödmann!

„Il sole, il sole mio, sta in fronte a te,

sta in fronte a te!“

Die Sonne, meine Sonne, strahlt von Dir,

strahlt von Dir!

“Timo! Timo! Sag doch was! Timo!”

Die Sonne, meine Sonne, strahlt von dir.

Als Rettungskräfte eintrafen,

hörten sie von weitem, „il sole mio.“

Nafia

Kategorie: Gedichte