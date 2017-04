Menschen nur noch Zaungäste

Stets in Bewegung bleiben

oberste Priorität.

Noch ist es nicht zu spät,

so kurz vor erneutem Kriegstreiben.

Da, ein Innehalten aufkommt

während zweifelnder Gedanken.

Manch Theorien um uns ranken,

wenn der Hegemon mal wieder bombt.

Menschen zaudernd erschrocken blicken,

als grelles Licht erscheint.

Unter brenndendem Stahl ein Kind weint,

bei weiß Vermummten Geräte ticken.

Mutter Erde dreht ihre Bahnen

wie eh und je im All.

Homo sapiens war ein spezieller Fall,

selbst Gott konnt’s nicht erahnen.

Was Weisheit alles vollbringt,

all das Erschaffene und Zerstörte.

Macht am Ende Menschheit betörte,

ihr Lebensschiff für immer sinkt.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte