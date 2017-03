Fußgewusel,

U-Bahn eben.

Bücher erzählen

keine Geschichten,

Smartphones dichten.

Muskel verspannt,

Kopf auf der Schulter,

Schmerzen im Genick.

Sieh mich nicht an,

wende den Blick ab,

du alter Sack,

du blöde Tunte.

Will dich nicht sehen,

will dich nicht verstehen,

will meine Ruhe haben,

mich stört euer Gelaber,

mich stört eure Anwesenheit,

verkriecht euch.

Unter der Mitternachtssonne

liebten sie sich mit Wonne,

kein Windhauch war zu spüren,

als ihre Körper aneinander rieben.

Ihr Stöhnen war die Matrix

aus ihrem Chromosomenmix.

Fahrkartenkontrolle.

Hosentasche neben dem Bett.

Nafia

Kategorie: Gedichte